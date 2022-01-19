В Петербурге за сутки выявили 4 382 случая COVID-19. Это новый максимум за пандемию

ТАСС, 19 января. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 4 382 против 4 078 днем ранее, до 893 098.

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Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число заразившихся оказалось максимальным за все время пандемии, следует из данных штаба. Предыдущий максимум - 4 132 случая заражения за сутки - был зарегистрирован 17 января.

Количество выздоровевших в городе, по данным штаба, увеличилось на 1 449, до 828 077. Число умерших возросло на 62, до 29 188.