Коэффициент распространения коронавируса в России держится выше единицы 10 дней подряд

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и составил 1,39. Он держится выше единицы 10 дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в девяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Нижегородской области он опустился до 0,99.

В Свердловской области индикатор равен 1,21, в Ростовской области и Пермском крае - 1,32, в Красноярском крае - 1,38, в Москве - 1,43, в Воронежской области - 1,47. В Самарской области коэффициент снизился до 1,54, в Подмосковье - до 1,62, в Санкт-Петербурге - до 1,74.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.