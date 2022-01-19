В Мурманской области число случаев ковида среди лиц старше 65 лет выросло на 35% за неделю

МУРМАНСК, 19 января. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом среди северян старше 65 лет увеличилось на 35% за прошедшую неделю. Об этом в среду сообщили в региональном оперштабе.

"Темп регистрации заболевания коронавирусом в Мурманской области на этой неделе выше, чем на прошлой, на 19,7%. По ОРВИ эпидпорог превышен на 25,4%. Специалисты прогнозируют рост и в дальнейшем. Один из наиболее тревожных показателей - рост на 35% количества зарегистрированных случаев COVID-19 среди северян старше 65 лет", - говорится в сообщении.

На заседании регионального оперштаба также решили продлить ограничения по допуску к работе граждан в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями. Для них предусмотрен дистанционный режим работы. В обычном режиме они могут работать при наличии ковидных документов. Предполагается, что ограничение будет действовать до 24 февраля.

В начале 2022 года, как и во многих регионах, в Мурманской области наблюдался спад заболеваемости ковидом, который сменился ростом. В регионе зарегистрирован один случай заражения омикрон-штаммом, который был привозным. С начала пандемии в Заполярье количество заболевших ковидом превысило 93 тыс., умерли более 2,8 тыс. человек.