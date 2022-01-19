Мишустин поздравил Ножкина с 85-летием

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил актера, автора-исполнителя и драматурга Михаила Ножкина с 85-летием.

"Многие годы на сцене и в кадре вы создаете яркие образы, близкие каждому зрителю. Ваши герои обладают сильным характером, внутренней силой, чувством справедливости и собственного достоинства", - говорится в телеграмме председателя правительства, опубликованной в среду на сайте кабмина.

Премьер также отметил поэтический и музыкальный талант актера. "Вы подарили нам замечательные песни, которые любят люди самых разных поколений", - подчеркивается в поздравлении Мишустина Ножкину. Глава правительства пожелал имениннику удачи, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.

Михаил Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве, окончил строительный техникум и студию "Юность" Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Является автором песен разных жанров, многие его работы посвящены Великой Отечественной войне. Одна из наиболее известных песен Ножкина "Последний бой" прозвучала в кинофильме "Освобождение".

В амплуа киноактера Ножкин дебютировал в 1968 году в роли разведчика Павла Синицына в картине Вениамина Дормана "Ошибка резидента", песня из которой "Я в весеннем лесу пил березовый сок" принесла актеру всесоюзную известность и в качестве исполнителя. Он также сыграл в пяти частях киноэпопеи Юрия Озерова "Освобождение", в фильмах "Судьба резидента", "Юность Петра", "В начале славных дел", "Одиночное плавание", "Хождение по мукам" и др.