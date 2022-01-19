В Свердловской области соцпроектом года признали систему антибуллингового мониторинга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Система антибуллингового мониторинга "Социальный светофор" и еще девять социальных инициатив признаны лучшими в Свердловской области в 2021 году. Они стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года", сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"Социальный светофор" - система мониторинга, которая позволяет дать оценку ситуации насилия в детских и подростковых коллективах по нескольким параметрам. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

"Система антибуллингового мониторинга "Социальный светофор" ("Территория безопасности") стала лучшим [проектом] в сфере дополнительного образования и воспитания детей. В сфере социального обслуживания первое место у проекта по организации группы дневного пребывания для людей с ментальными нарушениями ("Радужный свет"), где обучают бытовым навыкам. В числе лучших также детская онлайн-школа по развитию речи "Логоняня" ("Академия развития"), проект Агентства развития Сысерти "Лето на заводе" и другие", - говорится в сообщении.

Больше всего на конкурс поступило проектов в сфере дополнительного образования и воспитания детей.

"Жюри выделило 23 инициативы, из них 10 победителей в различных номинациях примут участие в федеральном этапе конкурса, который состоится в мае этого года", - цитирует департамент директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева.

Конкурс "Лучший социальный проект года" проводится Российским государственным социальным университетом при поддержке Министерства экономического развития РФ и является одним из флагманских проектов платформы АНО "Россия - страна возможностей". Региональный этап проходит при участии СОФПП в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".