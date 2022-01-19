В Думе обсудят с МВД и ФСБ борьбу с ложными минированиями

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит с руководством МВД и ФСБ, какие еще изменения нужно внести в законодательство для борьбы с ложными минированиями, сообщил в среду глава комитета Василий Пискарев.

"Сейчас пошла волна ложных минирований, поэтому мы посчитали необходимым заслушать [правоохранителей] о том, какая работа проводится, какие меры предпринимаются, что нужно от нас для того, чтобы эта работа была более эффективной", - сказал он журналистам.

"Давайте проработаем с МВД и с ФСБ, послушаем руководство этих ведомств о том, какая работа проводится в этом направлении, какие необходимы от нас акты законодательные в развитие борьбы с этими явлениями", - предложил депутат на заседании комитета.