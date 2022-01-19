ВЦИОМ: более 70% россиян планируют поздравить близких с Крещением

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Свыше 70% россиян планируют поздравить своих близких с праздником Крещения. Доля респондентов, давших такой ответ, за последние три года сократилась на 10 процентных пунктов, следует из опроса ВЦИОМ, опубликованного в среду на сайте организации.

"В праздник Крещения россияне планируют поздравить своих близких с праздником (73%). За последние три года доля тех, кто соблюдает эту традицию, сократилась на 10 п.п. (83% в 2019 году)", - говорится в сообщении. Согласно опросу, четверть респондентов (26%) не будут поздравлять близких с Крещением, а 84% признались, что не планируют окунаться в прорубь.

При этом в прорубь собирается окунуться каждый десятый опрошенный россиянин (14%), среди них 23% респондентов в возрасте 18-24 года, 20% - в возрасте 25-34 года. Каждый пятый (19%) желающий посетить крещенскую купель - житель села. Кроме того, 42% опрошенных собираются пойти за водой в церковь, что на 8 п.п. больше, чем в прошлом году (34%). Каждый четвертый (25%, +9 п.п., 16% в 2021 году) планирует посетить церковные службы. Треть россиян (36%) соберется с близкими в этот день за праздничным столом, чаще молодые люди 18-24 лет (41%).

"В этом году прогнозируется существенное увеличение прихожан, которые собираются прийти в церкви. Отчасти это продиктовано дефицитом общественных мероприятий. В условиях возрастающей пандемии необходимо будет особое внимание уделить соблюдению требований карантина", - прокомментировал результаты опроса директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 января 2022 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.