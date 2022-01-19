Жителям Подмосковья старше 60 лет рекомендовали сохранять домашний режим из-за ковида

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Жителям Московской области старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале мособлштаба по коронавирусу.

"Гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим", - говорится в сообщении.

Также в Подмосковье напомнили, что до 25 февраля в регионе сохраняется обязанность перевода на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших и работников в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 672 359 случаев заражения, в том числе 2 626 за последние сутки, выздоровели 611 986 человек, умерли 12 879. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 686 529 человек, коллективный иммунитет составляет 76,3%.