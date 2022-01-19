Посол Казахстана в РФ заявил об отсутствии проблемы с русским языком в республике

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Политика властей Казахстана направлена на поддержку и развитие казахского языка, но русским языком в стране владеет практически все население, речь о дерусификации в республике не идет. Об этом в среду заявил посол республики в России Ермек Кошербаев.

"У нас нет проблемы русского языка. Русским языком владеет, я не хочу сказать, что разговаривает, а владеет практически все население нашей страны. У нас проблема в большей степени касается нашего родного казахского языка. <...> Речь о дерусификации не идет. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного казахского языка. Мы боремся за уважительное отношение к нему, вот и все", - сказал дипломат в интервью телеканалу РБК.

Он подчеркнул, что расширение сферы применения казахского языка происходит ни в коем случае не за счет сокращения использования русского. "Русский язык как есть, так и остается - и это записано в конституции - языком межнационального общения. В нашей стране, я считаю, казахский язык нуждается в постоянной государственной поддержке. Мы должны его поднять, внедрить во все сферы государственной жизни, тогда мы можем говорить, что казахский язык спасен", - пояснил посол.

Посол добавил, что из 7 тыс. государственных школ Казахстана примерно половина ведет обучение только на казахском, а русский там преподают как иностранный. Еще около 2 тыс. школ ведут обучение на двух языках - русском и казахском, порядка 1,1 тыс. школ - с обучением на русском языке, казахский там преподают как государственный язык.

"Если исходить из национального состава населения нашей страны, то, я считаю, что это хороший показатель", - сказал Кошербаев. По его словам, планов полностью перевести образование только на казахский язык у властей нет.