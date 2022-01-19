Власти направят на ремонт изношенных теплосетей во Владивостоке 355 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. На ремонт изношенных теплосетей во Владивостоке направят 355 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, от этих услуг временно были отключены десятки домов. Директор Владивостокского предприятия электрических сетей (МУП ВПЭС) Олег Титов ранее сообщал, что более 93% тепловых сетей Владивостока полностью изношены, в сутки фиксируется пять-семь порывов.

"На ремонт теплосетей во Владивостоке подготовлено 355 млн рублей. В перечень улиц для ремонта вошли те, где наиболее высокая степень износа и где многократно случались порывы этой зимой, в том числе в новогодние праздники. Это проспект Красного Знамени, Башидзе, Московская, Хабаровская, 2-я Поселковая, Тобольская, Стрельникова, Крыгина, Зои Космодемьянской и другие. Также, по словам главы города Константина Шестакова, в план ремонта необходимо включить улицу Русскую и 50 лет ВЛКСМ", - сообщила пресс-служба, уточнив, что средства на ремонт на этих улицах сейчас изыскиваются.

Для оперативного реагирования на базе ВПЭС сформированы дежурные бригады, которые в круглосуточном режиме устраняют аварии. Кроме того, в городской администрации создан штаб, который будет осуществлять контроль за ремонтными работами, их качеством и сроками. По данным властей, ряд управляющих компаний города не осуществляют должное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и реагируют на возникающие проблемы не оперативно, поэтому жителям многих домов предложат сменить свою УК на любую другую.

Общий километраж муниципальных тепловых сетей во Владивостоке составляет около 500 км, они были построены 40-50 лет назад. Ежегодно только на сетях ВПЭС происходит более 1800 аварий.