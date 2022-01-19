На Ямале к людям вернулись белые медведи, эвакуированные за сотни километров в тундру

ТАСС, 19 января. Двое белых медвежат вернулись к вахтовикам в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), откуда их увезли за несколько сотен километров в тундру более двух недель назад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Эти белые медвежата пришли в гости к вахтовикам, но в целях безопасности их пришлось увезти на вертолете подальше от базы. Им даже оставили еду, чтобы животные привыкли к новому месту. Но не тут-то было, через 18 дней малыши Хара и Савэй (так их назвали) сами вернулись к людям, преодолев несколько сотен километров", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2021 года белые медведи забрели на территорию вахтового поселка и не покидали ее продолжительное время, сообщали в компании "Газпром добыча Надым". Чтобы обезопасить работников месторождения и хищников, Росприроднадзор принял решение об их отлове и эвакуации на удаленное расстояние. На новом месте дислокации их снабдили трехнедельным запасом корма. По словам специалистов, в этом возрасте белые медведи имеют достаточно необходимых навыков для выживания в естественной среде обитания.