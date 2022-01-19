В Черногории зафиксировали первые смерти из-за заражения омикрон-штаммом

БЕЛГРАД, 19 января. /ТАСС/. Два первых случая смерти в результате заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы в Черногории. Об этом сообщило в среду национальное телевидение страны.

Сообщается, что жертвами нового штамма стали двое пожилых людей в возрасте около 70 лет. Оба не были вакцинированы и имели хронические сердечные заболевания.

В то же время директор Клинического центра Черногории Лиляна Радулович сообщила телеканалу, что состояние около 70% госпитализированных пациентов, заразившихся "омикроном", улучшается. Если ранее их жизнь была в опасности, то спустя пять дней они выздоравливают.

С начала января в Черногории зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом. Количество новых случаев заражения возросло на 450% всего за две недели.

Всего с начала пандемии в Черногории было подтверждено свыше 206 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Число летальных исходов достигло 2 485 при населении страны в 628 тыс. человек.