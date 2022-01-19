Роспотребнадзор по Калужской области сообщил о превышении эпидпорога по ОРВИ на 20%

КАЛУГА, 19 января. /ТАСС/. Порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Калужской области на второй неделе января превышен на 20%. Наибольший рост заболеваемости отмечен в возрастной группе 15 лет и старше, где пороговые показатели превышены на 35,9%, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

"Всего за неделю [с 10 по 16 января] зарегистрировано 5 863 случая ОРВИ (предыдущая неделя - 4 428), показатель заболеваемости составил 58,5 на 10 тыс. населения, что на 20% выше порогового значения", - говорится в сообщении.

По данным эпидемиологов, значительное превышение пороговых показателей - на 35,9% - отмечено в возрастной группе 15 лет и старше. В остальных возрастных группах заболеваемость ниже эпидпорога. "Зарегистрировано два случая гриппа у школьников в городе Обнинске. Лабораторно идентифицирован штамм сезонного гриппа H3N2", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства образования и науки Калужской области, образовательный процесс в учебных организациях области проходит в обычном режиме.