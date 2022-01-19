В Москве открыли консультативный центр критических состояний

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Городской консультативный центр анестезиологии-реаниматологии (Центр критических состояний), созданный на базе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, открылся в Москве. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы сделали еще один важный шаг в улучшении экстренной медицинской помощи. Начиная с января этого года врачи отделений реанимации могут максимально оперативно получать консультации своих наиболее опытных коллег по ведению пациентов, находящихся в критическом состоянии. Каждый сложный случай будет взят на особый контроль", - сказал Собянин.

По его словам, из-за роста заболеваемости "омикроном" Москву ждет несколько сложных недель. Резко вырастет нагрузка на медработников поликлиник, стационаров и Скорой помощи. "Но я уверен, что мы справимся, как справились с предыдущими волнами заболеваемости. Спасибо за самоотверженную работу по оказанию помощи москвичам", - подчеркнул мэр.

Центр критических состояний является единой городской диспетчерской, координирующей оказание консультативной помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии городских стационаров и бригадам скорой помощи. Получив информацию о критическом пациенте, специалисты центра подключают к работе наиболее опытных консультантов-реаниматологов взрослых и детских стационаров, включая главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения города Москвы.

Работа центра

Согласно представленным данным, консультанты осуществляют круглосуточное дежурство по месту основной работы. Автоматизированные рабочие места консультантов оснащены компьютерами, подключенными к единой городской медицинской информационной системе ЕМИАС и Единому радиологическому сервису ЕРИС, а также специальным программным обеспечением "Удаленный помощник". Для его использования врач, находящийся рядом с пациентом, надевает специальный шлем (очки) дополненной реальности, создающий эффект присутствия для консультанта. Так доктор может дистанционно оказывать помощь коллегам.

В случае отсутствия в больнице технической возможности связи с консультантами Центра критических состояний в нее немедленно выезжает бригада скорой помощи, оснащенная всем необходимым оборудованием, включая шлемы дополненной реальности. Помимо врачей-реаниматологов диспетчеры центра могут привлекать к ведению критических больных узких специалистов - гематологов, токсикологов и других.

Кроме того, специалисты центра принимают участие в медицинской сортировке и маршрутизации пациентов с жизнеугрожающими состояниями на догоспитальном этапе. Дальнейшие планы развития центра критических состояний включают внедрение автоматического мониторинга состояния пациентов, находящихся в реанимации.

Консультанты Центра критических состояний смогут отслеживать динамику показателей критических пациентов. В случае возникновения острой ситуации, требующей вмешательства более опытных коллег, система автоматически подаст сигнал диспетчеру, который подключит к работе консультантов.

В перспективе на базе центра планируется развернуть штаб управления экстренными консультативными бригадами анестезиологии и реанимации, оснащенными аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, искусственные легкие).