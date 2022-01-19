Капитальный ремонт проведут во всех школах Тверской области до 2024 года

ТАСС, 19 января. Более 830 млн рублей дополнительно выделили Тверской области из федерального бюджета на программу модернизации школ в 2022-2023 годах. Общий объем ее финансирования теперь составляет 32,8 млрд рублей, на эти средства в том числе будут капитально отремонтированы все школы региона, сообщила в среду пресс-службе облправительства.

"За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлено 836 млн рублей. Общий объем финансирования государственной программы после внесения изменений составляет 32,8 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию школ региона - проведение капитальных ремонтов, обновление материально-технической базы, благоустройство", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до 2024 года по госпрограмме "Развитие образования Тверской области" капитальный ремонт проведут во всех школах региона, эта тема обсуждалась в среду на заседании облправительства. "Всего в Тверской области в рамках национального проекта "Образование" до 2024 года капитальный ремонт пройдет в 545 зданиях образовательных учреждений региона", - отметили в пресс-службе.

Также принято решение о включении в госпрограмму проекта по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022-2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тыс. человек. "Современные школы - это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Субсидии могут быть направлены на обновление кровли, замену окон, модернизацию систем вентиляции, пожаротушения. Губернатор поручил обеспечить контроль за качеством проводимых работ, соблюдением сроков их выполнения, добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.