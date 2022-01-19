В здании парламента Петербурга планируют разрешить экскурсии и фотосессии молодоженов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга планирует разрешить проведение экскурсий и свадебных фотосессий в Мариинском дворце, где заседают городские депутаты, сообщил на пресс-брифинге в среду спикер петербургского парламента Александр Бельский. Также предполагается, что все желающие обвенчаться в храме при дворце со временем смогут это сделать.

"По вопросу в целом открытости парламента, это касается всех [аспектов] - начиная от экскурсий и фотосессий молодоженов. Я уверен, что кто-то наверняка и выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм все равно должен наполняться людьми. У нас очень многое в этом направлении двигается", - сказал Бельский журналистам.

Мариинский дворец был построен для дочери Николая I великой княжны Марии Николаевны в 1839-1844 годах (по проекту Андрея Штакеншнейдера). После Февральской революции 1917 года во дворце разместилось Временное правительство России. После переезда в 1918 году правительства в Москву в Мариинском дворце разместились казармы Красной армии, позже его занимали различные учреждения: Трансбалт, Севзапвод, Дом печати. В 1928-1929 годах акционерное общество "Советский турист" устроило здесь общежитие на тысячу коек. В 1945-1991 годах дворец служил местом заседания Ленинградского городского совета, а с 1994 года во дворце заседает Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Храм святителя Николая Чудотворца при Мариинском дворце был освящен в 1845 году. В присутствии Александра III 24 февраля 1885 в нем состоялся молебен, открывший заседания Государственного совета. В начале 1918 года храм был закрыт, убранство его было полностью уничтожено. В 1980-1988 годах церковный зал полностью отреставрировали, с 1990 года в нем возобновились богослужения.