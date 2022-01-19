Более 16% переболевших ковидом в Курской области прошли углубленную диспансеризацию

КУРСК, 19 января. /ТАСС/. Более 16% от общего числа переболевших коронавирусом в Курской области прошли углубленную диспансеризацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В первую очередь для прохождения углубленной диспансеризации в медучреждения приглашаются пациенты, перенесшие заболевание [коронавирусом] в средней или тяжелой форме. Углубленную диспансеризацию прошли более 13,5 тыс. жителей региона (более 16% от общего числа заболевших коронавирусом - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Углубленную диспансеризацию, состоящую из двух этапов, жители Курской области, переболевшие коронавирусом, проходят со второго месяца после выздоровления. На первом этапе проводят обязательные исследования, в том числе внешних функций дыхания, измеряют насыщение крови кислородом, определяют концентрацию в крови D-димера - показателя тромбообразования. При наличии рисков развития хронических заболеваний пациентов направляют на эхокардиографию, КТ легких и ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей.

С начала пандемии в Курской области выявлен 83 701 случай заражения коронавирусом, 2 128 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. К 19 января 2022 года в Курской области первым компонентом вакцины от ковида привиты более 656 тыс. человек. Регион достиг 91% от плана по вакцинации населения.