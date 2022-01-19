В Татарстане открылась выставка с архивными фотографиями первого президента республики

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Выставка с 85 архивными фотографиями открылась в национальной художественной галерее "Хазинэ" в Казани, она посвящена юбилею первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, сообщает корреспондент ТАСС.

"Здесь представлены редкие, ранее не опубликованные фотографии, которые показывают деятельность Минтимера Шариповича. Это 30 очень насыщенных лет жизни нашего первого президента. Вместили в выставку очень крупные масштабные события для нашей республики", - сказал на открытии руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Выставка была организована по инициативе аппарата. В экспозиции представили как уже известные фотоснимки, так и те, которые ранее нигде не публиковались.

Минтимер Шаймиев лично осмотрел выставку и поделился воспоминаниями о событиях на фото. Он рассказал, как в республике была организована программа по расселению из ветхого жилья, о приеме в Казани бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, о встрече с членами экипажа самолета Ил-76ТД казанской компании "Аэростан", которым удалось сбежать из плена в Кандагаре.

Выставка на втором этаже "Хазинэ" доступна для посещения всем желающим в соответствии с расписанием работы галереи. Экспозиция продлится месяц.

20 января 2022 года Шаймиеву исполняется 85 лет. Первый президент Республики Татарстан, Герой труда РФ родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).