Благоустройство парка в Адыгейске планируют завершить до конца 2022 года

МАЙКОП, 19 января. /ТАСС/. Благоустройство лесопарковой турзоны в Адыгейске, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек, планируется завершить до конца 2022 года, с опережением на год. Об этом сообщила в среду ТАСС главный специалист Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея Анна Карева.

"В Адыгейске планируется обустройство лесопарковой зоны по принципу турзоны "Мэздах" (в переводе с адыгского - "Красивый лес") в Майкопе. "Проект создания комфортной городской среды в Адыгейске по проспекту Ленина, 21/4 (парк отдыха)" - это объект с двухлетним периодом реализации, но есть установка от Минстроя России завершить его уже до конца этого года", - сказала она.

Грант из федерального бюджета предназначен на продолжение благоустройства лесопарковой зоны, которое началось в 2019 году, когда Адыгейск также признали победителем этого конкурса среди малых городов и исторических поселений. Проект предусматривает возведение объектов и сооружений за счет разных источников финансирования. Благодаря федеральным средствам подготовят территорию с инженерным обеспечением, благоустроят зоны для развлечений, спорта, отдыха и досуга всей семьей, установят дизайнерские композиции, высадят новые деревья, кустарники.

"На реализацию проекта направляется 50 млн федеральных средств, а также 2,4 млн составит республиканское финансирование и около 6 млн - муниципальное. Будут привлечены и внебюджетные источники, в частности для создания объектов развлечений и общественного питания", - добавила собеседница агентства.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые состоялся в 2018 году. Он проводится ежегодно, призовой фонд составляет 10 млрд рублей. В конкурсе могут участвовать малые города и исторические поселения, в которых живут до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.