На Ямале в 2024 году построят центр единоборств на 600 спортсменов

ТАСС, 19 января. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приступили к строительству центра единоборств площадью 7 тыс. кв. м на 600 спортсменов в Тарко-Сале. Возведение объекта для занятий боксом, борьбой, дзюдо и карате будет завершено в 2024 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Центр единоборств разместится в здании общей площадью 7 000 кв. м и позволит принимать более 600 спортсменов. Он станет частью окружного проекта "Северный характер" по объединению лучших видов единоборств, который реализуют по инициативе и при поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Завершить строительство планируется в 2024 году", - говорится в сообщении.

В двухэтажном здании, помимо блока для тренировок по боксу, борьбе, дзюдо и карате, построят многофункциональный зал, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом, добавили в пресс-службе.

Более 1 тыс. жителей Тарко-Сале занимаются различными видами единоборств, сейчас тренировки проходят в помещениях, которые не отвечают современным требованиям.