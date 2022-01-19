Общественный совет при Минстрое разработает рекомендации по созданию велопарковок

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комиссия общественного совета при Минстрое России по вопросам развития благоустройства планирует подготовить рекомендации по изготовлению и монтажу велопарковок при проектировании общественных пространств. Об этом в среду сообщил руководитель комиссии Альберт Короленко.

"Было бы правильно провести круглый стол с участием проектировщиков, представителей Минстроя, производителей этого оборудования, экспертов отрасли с тем, чтобы потом разработать предложения, рекомендации по размещению велопарковок в проектах благоустройства", - сказал Короленко на заседании комиссии.

По словам урбаниста, автора блога "Город для людей" Аркадия Гершмана, в последние годы почти в каждый проект благоустройства в России так или иначе включается велоинфраструктура, однако предлагаемыми велопарковками в результате невозможно пользоваться. Причем этой проблемой, как он отметил, страдают не только малые города с дефицитом бюджета, но и мегаполисы.

Например, конструкция некоторых велопарковок не позволяет зафиксировать велосипед или даже прислонить его, рассказал Гершман. Кроме того, сами велопарковки часто ненадежно фиксируются за покрытие тротуара, в итоге злоумышленник может унести велосипед вместе с парковкой. Иногда парковку размещают в узких местах, из-за чего велосипедом перекрывается весь тротуар.

Еще одна проблема, по словам урбаниста, связана с отсутствием мест для долгосрочного хранения велосипедов в домах. Для этого люди либо используют подъезды, захламляя их, либо хранят велосипеды на балконе, что лишает их возможности частого использования данного транспорта. Гершман также обратил внимание на то, что в России в принципе отсутствуют нормативы по количеству велопарковок в тех или иных местах. Урбанист подчеркнул, что самая надежная велопарковка представляет собой П-образную дугу, за которую можно зафиксировать велосипед, причем это недорогостоящая конструкция.

Замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько со своей стороны призвал подходить к развитию велоинфраструктуры комплексно. "На мой взгляд, если мы будем развивать только велопарковки, а их количество будет отставать от развития инфраструктура всего велотранспорта, то в конце концов это может привести в тупик, когда из-за большого количества велосипедов, но отсутствия инфраструктуры, люди начнут ездить по тротуарам, и это будет новая проблема. Все мы были свидетелями сюжетов, в которых прокатные самокаты сбивают людей на тротуарах", - пояснил он.