В Астраханской области план по вакцинации в 80% планируется достичь к началу февраля

АСТРАХАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Власти Астраханской области при сохранении текущих темпов вакцинации планируют выполнить план по иммунизации от коронавируса взрослого населения в 80% к началу февраля. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы региона.

"По утвержденной на 2021 год дорожной карте в Астраханской области вакцину против COVID-19 должны получить 80% взрослого населения региона или 616 569 человек. По данным областного министерства здравоохранения на 18 января 2022 года, охват населения вакцинацией составил 73,9%. Если прививочная кампания продолжится теми же темпами, то целевого показателя в регионе достигнут к началу февраля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что остается низкой, в сравнении с общероссийским показателем в 66,8%, доля вакцинированных среди астраханцев старше 60 лет. Иммунизацию прошли только 45,9% от общего числа лиц этой возрастной категории, то есть около 100 тыс. человек.

По данным областных властей, вакцинация проводится в 27 медорганизациях, в регионе действуют 96 прививочных пунктов. Организована работа 13 мобильных пунктов вакцинации, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах Астрахани, в комплексных центрах социального обслуживания населения и в клиентских службах Пенсионного фонда России в сельских районах. Также к пациентам выезжают на дом 37 мобильных прививочных бригад.

В области достигнута почти 100% вакцинация работников соцсферы, образования, здравоохранения и ЖКХ. Для оказания круглосуточной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, а также с подозрением на коронавирус открываются амбулаторные ковидные центры.

На 19 января в области вакцинированы 456 111 человек, полный курс вакцинации прошли 389 599. За сутки зафиксировано 238 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в области зарегистрировано 84 158 случаев заражения, скончались 2 570 человек. В стационарах проходят лечение 917 человек, свободны 19% коечного фонда. На амбулаторном лечении 4 581 человек.