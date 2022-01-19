В Подмосковье в 2022 году капитально отремонтируют более 60 школ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 330 школ Московской области планируют капитально отремонтировать в течение пяти лет, в этом году работы начнутся в 66 образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"В 2022 году будет начат ремонт 66 образовательных учреждений, из них четыре будут сданы в следующем году. На эти цели из бюджета региона предусмотрено 9 млрд рублей. Также дополнительно выделена федеральная субсидия в размере 3,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал замминистра образования Подмосковья Андрей Лазарев, слова которого приводятся в материале, в капитальном ремонте нуждаются около 330 школ региона. Работы в них пройдут в течение пяти лет.

"Особенно важно то, что капитальный ремонт каждой школы будет продуман вплоть до мелких деталей: от цветового оформления до удобных зон отдыха. Школа - это второй дом, и она должна быть комфортной и современной", - процитировали в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.