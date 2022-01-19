В РФ начался прием заявок на конкурс для театров из Восточной Сибири и Дальнего Востока

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Театры Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей могут подать заявки на седьмой конкурс театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон", совместный проект золотодобывающей компании "Полюс" и Фонда "Территория". Заявки принимаются с 19 января по 10 марта 2022 года, сообщает пресс-служба конкурса в среду.

"Конкурс существует более 6 лет и не раз доказывал свою важность в театральной среде. Каждый год к нам приходят конкурсные работы из Магаданской и Иркутской областей, Красноярского края и, конечно же, Якутии. Хотела бы отметить театры из Якутска, Мирного, Нюрбы, Нерюнгри, Алдана, которые выделяются своей особенной атмосферой, уникальной культурой. В этом году победители конкурса сами смогут познакомиться с театральной жизнью Якутии в финале - на фестивале "Территория. Якутск", - приводит пресс-служба слова директора по связям с общественностью компании "Полюс" Виктории Васильевой.

Заявки на конкурс "Полюс. Золотой сезон" принимаются с 19 января по 10 марта 2022 года. Претендентам необходимо предоставить заполненную анкету-заявку с описанием социальной миссии коллектива, а также видеозапись драматического спектакля для взрослой аудитории.

"Конкурс "Полюс. Золотой сезон" - это замечательная инициатива наших партнеров, позволяющая поддержать и известные театры, и независимые коллективы. Мы с нетерпением ждем знакомства с яркими работами и уверены, что выбор победителей будет сложным и интересным. И мы очень рады, что совместный с компанией "Полюс" проект Фонда "Территория" наконец-то - после двух фестивалей в Магадане, двух фестивалей в Красноярске и одного в Иркутске - состоится в Якутии, еще одном регионе присутствия компании. И, конечно, регионе особенном. Мы все любим и ценим Республику Саха-Якутия как край удивительной и самобытной культуры, прежде всего - уникальной театральной культуры с богатыми и разнообразными традициями. Это накладывает на организаторов фестиваля дополнительную ответственность", - прокомментировал представитель экспертного совета конкурса, арт-директор фестиваля Роман Должанский.

Объявление победителей состоится 10 апреля 2022 года. Победители конкурса примут участие в фестивале современного искусства "Территория. Якутск", который впервые пройдет в столице Республики Саха (Якутия) 2-8 июня 2022 года. Коллективы, занявшие первые три места, представят свои спектакли в программе фестиваля. Также для всех участников предусмотрена образовательная программа с лекциями и мастер-классами ведущих театральных деятелей. Фестиваль современного искусства "Территория. Якутск" - это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Московского музея современного искусства (ММОМА) и крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс", призванный содействовать развитию культурной жизни Сибири и Дальнего Востока.