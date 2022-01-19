Жительница Томска нашла на улице 500 тыс. рублей и вернула их владельцу

ТОМСК, 19 января. /ТАСС/. Жительница Томска обнаружила на улице в центре города 500 тыс. рублей и при помощи полиции вернула их законному владельцу, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"С заявлением об утере денежных средств в сумме 500 тыс. рублей обратился житель областного центра. В ходе проверки сообщения, следователями было установлено, что мужчина снимал денежные средства в одном из банкоматов, а также был установлен маршрут его передвижения. Спустя время в ОМВД России по Ленинскому району города Томска обратилась женщина, пояснив, что обнаружила денежные средства в сумме 500 тыс. рублей, при этом место обнаружения денег совпало с маршрутом передвижения мужчины", - говорится в сообщении.

Средства были возвращены владельцу. Как рассказала нашедшая пропажу женщина в видеозаписи на сайте областной полиции, на улице Розы Люксембург в центре Томска она обнаружила пачку купюр достоинством 5 тыс. рублей, поняла, что они настоящие и обратилась в полицию, где в присутствии понятых передала деньги правоохранителям. Позже владелец позвонил женщине, поблагодарил ее и сообщил, что выронил купюры по дороге в банк.