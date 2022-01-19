Эксперт считает, что "омикрон" может заменить "дельту" в Петербурге быстрее, чем за месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Штамм "омикрон" быстрее, чем за месяц сможет заменить дельта-вариант в Санкт-Петербурге, учитывая высокие темы распространения вируса. Такое предположение высказал на пресс-конференции в ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

"Совершенно очевидно, что в течение месяца, может, даже быстрее, будет замещение штаммом "омикрон" штамма "дельта". Это несет за собой определенные вызовы и вызовы, связанные, прежде всего, с количеством заболевших. Мы имеем сегодня данные, что заболевание протекает легче, госпитализаций меньше, по некоторым данным смертность тоже меньше, но в разы увеличивается количество заболевших и людей, которые госпитализируются и находятся на амбулаторном лечении", - сообщил он.

По его словам, систему здравоохранения ждут вызовы и риски, так как будет перегружено стационарное и амбулаторное звено.

Как предположил Шляхто, процент "омикрона" в Петербурге намного выше, чем количество подтвержденных случаев. "Точных данных сегодня по количеству "омикрона" и числа заболевших нет, но проецируя те данные, которые были неделю назад, и скорость замещения, я думаю, что где-то больше 30%", - сказал он.

Во вторник региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Петербурге на данный момент 592 подтвержденных случая омикрон-штамма. В этот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что доминирование штамма "омикрон" фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

За последние сутки в городе выявили 4 382 случая заражения - это является новым максимумом за всю пандемию. В первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 893 098 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 828 077 человек (1 499 за сутки), умерли 29 188 (62 за сутки).