Власти Петербурга пообещали решить ситуацию с вывозом мусора к концу января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Вывоз отходов с контейнерных площадок в нескольких районах Петербурга, где жители продолжают жаловаться на переполненные мусорные баки, будет налажен до конца января, сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Совещание при участии вице-губернатора города Валерия Пикалева по вопросу обеспечения регулярного графика вывоза ТКО состоялось 19 января. "По итогам совещания региональному оператору была поставлена задача обеспечить своевременное реагирование на сообщения жителей, исключить появление проблемных локаций в течение недели и наладить своевременный вывоз на каждой контейнерной площадке к концу месяца. Сегодня 26 новых мусоровозов пополнили транспортный парк Невского экологического оператора. Помимо этого, еще более 20 мусоровозов должны прибыть в город в феврале", - говорится в сообщении.

Число жалоб от жителей, связанных с невывозом мусора, значительно снизилось, но заявления по отдельным проблемным адресам продолжают поступать. "Мы находимся на прямой связи с горожанами - сообщения поступают к нам через различные каналы: из социальных сетей, цифровых сервисов, районных администраций. Все они оперативно передаются для отработки региональному оператору", - сказал на совещании председатель комитета Александр Герман.

Сейчас на улицах города работает около 450 мусоровозов. Регоператор проводит работу по систематизации маршрутов. Проводится инструктаж водителей, как оперативно действовать в случаях, если доступ к контейнерам перегородили припаркованные автомобили.

1 января в Петербурге началась "мусорная реформа", и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Проблемы с вывозом отходов на новогодних праздниках сложились в основном в Калининском, Выборгском, Приморском районах и в правобережной части Невского района. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регоператора, сложности в этих районах возникли из-за смены компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Ранее Пикалев отмечал, что ситуацию изучат правоохранительные органы.