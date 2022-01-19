Уральский туристический поезд "Императорский маршрут" перевез 2,5 тыс. человек за год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Туристический поезд "Императорский маршрут" сообщением Екатеринбург - Алапаевск перевез более 2,5 тыс. туристов из России, Франции и Турции в 2021 году. Об этом сообщила журналистам в среду начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги Оксана Буторова.

"В 2021 году пассажирами специального туристического поезда "Императорский маршрут" сообщением Екатеринбург - Алапаевск стали 2 585 человек. Среди них были туристы из разных регионов, включая Камчатку и Алтай, гости из Франции и Турции", - сказала она.

Отмечается, что больше всего поездок совершили жители Свердловской области, путешествуя семьями или с друзьями. "Самому юному туристу было три года, самому старшему - 83 года. <…> Изначально на 2021 год было запланировано 34 рейса, но в связи с популярностью экскурсионного тура их число было увеличено до 60. В 2022 году поезд сделает 68 рейсов в рамках экскурсионного тура от оператора проекта", - добавила Буторова.

Поезд "Императорский маршрут" из Екатеринбурга до Алапаевска запустили в феврале 2021 года. Состав оформлен в фирменном стиле крупнейшего туристического проекта России, который охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. Здесь организована имитирующая интерьер времен российского императора фотозона с возможностью примерить исторические костюмы, имеется аудиогид о династии Романовых на русском, английском и китайском языках. "Императорский маршрут" курсирует по выходным и праздничным дням.