Режим ЧС, введенный в муниципалитетах Свердловской области из-за АЧС, сняли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в нескольких муниципалитетах Свердловской области из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), снят. Соответствующее распоряжение губернатора Евгения Куйвашева опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее ТАСС сообщал, что режим ЧС с 5 октября был введен на территории Камышловского муниципального района, Камышловского городского округа, Богдановича, Сухого Лога и Пышминского городского округа, а с 15 октября - в Ирбитском муниципальном образовании, Горноуральском городском округе и Нижнем Тагиле. Первая вспышка АЧС в Свердловской области была зафиксирована в сентябре 2021 года в хозяйстве в селе Калиновское Камышловского района. По предварительным данным, причиной возникновения африканской чумы свиней являются пищевые отходы.

"В связи с ликвидацией очагов африканской чумы свиней на территории Свердловской области и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней: отменить режим чрезвычайной ситуации для органов местного управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировали, однако ученые не исключают такого риска.