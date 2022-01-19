Пожилым людям в Крыму запретили покидать дома после 24 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Власти Крыма вновь запретили людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания покидать дома в период с 24 января до особого распоряжения. Соответствующие изменения в среду внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

В октябре из-за роста заболеваемости в Крыму также вводили самоизоляцию для пожилых людей. После снижения показателей распространения инфекции ограничения смягчили. В понедельник на полуострове выявили первые случаи заражения омикрон-штамом, медики региона находятся в готовности к росту количества пациентов. По данным Роспотребнадзора, пока штамм "дельта" остается доминирующей версией коронавируса на территории полуострова.

"С 24 января 2022 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, <...> не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в тексте документа.

Руководителям государственных и муниципальных учреждений Крыма поручено перевести на дистанционку до 50% штатной численности персонала. Приостанавливается проведение профилактических медицинских осмотров в рамках обязательного медицинского страхования.

Власти Крыма с 17 января также отменили приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете на зрелищные мероприятия. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма. После выявления в регионе первого случая заражения омикрон-штаммом в Крыму решено ввести еще ряд мер для сдерживания распространения коронавируса, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.

С начала пандемии в республике выявлено 128 794 положительных теста на COVID-19. Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев. С 21 ноября показатель ежедневно снижался. 7 января было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. Затем показатели вновь начали расти, во вторник выявили 167 случаев. В среду сообщалось о 199 случаях - этот показатель на уровне месячной давности.