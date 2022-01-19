Глава Тамбовской области раскритиковал работу местного аэропорта из-за неубранного снега

ТАМБОВ, 19 января. /ТАСС/. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал работу местного аэропорта из-за холода внутри здания и нечищеного снега на взлетной полосе, который стал причиной отмены и задержки ряда регулярных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Как сообщалось ранее, с начала текущей недели в Тамбове из-за непогоды было отменено около десяти рейсов. Так, во вторник утром в Тамбове не смогли приземлиться и ушли на запасной аэродром во Внуково два самолета, вылетевшие из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Кроме того, из-за метеоусловий авиаперевозчик был вынужден отменить рейсы в Сочи, Краснодар и обратно. Аналогичная ситуация произошла и сегодня, когда из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы был задержан рейс из Москвы и обратно.

"На еженедельной планерке руководитель региона Максим Егоров раскритиковал работу тамбовского аэропорта, поручил срочно исправить ситуацию и впредь не допускать таких проблем. Он подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса всегда должна быть готова к принятию регулярных рейсов. Даже в старом здании необходимо создать нормальные условия для пассажиров", - сообщили в пресс-службе.

По данным областного управления автомобильных дорог и транспорта, при наступлении сложных метеорологических условий аэродромная служба аэропорта Тамбов работает в усиленном режиме, принимая необходимые меры для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов. В настоящее время в зале ожидания аэровокзала установлены дополнительные мобильные системы обогрева, прорабатываются варианты комплексной модернизации системы отопления.

Ранее Егоров заявлял о необходимости масштабной реконструкции аэропорта Тамбов, который был построен в 70-е годы прошлого века. Проектно-сметная документация по реконструкции аэропортового комплекса разработана, получено положительное заключение экспертизы. В 2022 году в рамках первого этапа реконструкции завершится установка нового светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе."Мы не для того увеличили количество рейсов, чтобы получать нарекания от пассажиров и обслуживающей авиакомпании. Работа аэропорта должна динамично налаживаться. Развитие авиаперевозок имеет большое значение для улучшения показателей социально-экономического развития и повышения качества жизни людей", - приводит пресс-служба слова Егорова.

С начала этого года из Тамбова осуществляется авиарейсы по семи регулярным маршрутам - в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Калининград.