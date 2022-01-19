В МВД считают преждевременным введение штрафов за превышение средней скорости

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. МВД России назвало преждевременным решение о возвращении штрафов за превышение средней скорости водителями автотранспорта. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"В связи с наличием в законодательстве правовых пробелов, связанных с установлением места совершения правонарушения, определения соответствующей территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления должностных лиц и соответствующей позицией Верховного суда РФ, установление в настоящее время ответственности за указанный вид нарушения [скоростного режима на протяженном участке дороги (средняя скорость)] является преждевременным", - указано в ответе МВД на запрос газеты.

Практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в РФ с 2013 года. Время проезда машины фиксирует сначала первая камера, затем - вторая, расположенная на расстоянии от нее. В результате вычисляется средняя скорость автомобиля, если она превышается, то выписывается штраф размером от 500 до 5 тыс. рублей. Подобных комплексов по стране до недавних пор насчитывалось около 1 тыс.

Штрафы за превышение средней скорости перестали выноситься с августа, в Подмосковье - с мая-июня. При этом, по данным "Коммерсанта", в апреле прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минтрансу и Минюсту проработать и внести в правительство "предложения по законодательному закреплению ответственности" за превышение средней скорости. В январе 2022 года СМИ сообщили, что МВД прорабатывают возможность возвращения к этой практике.