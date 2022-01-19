В Липецкой области выделили около 250 млн руб. на выплаты медикам и лекарства

ТАСС, 19 января. Власти Липецкой области выделили около 250 млн рублей на борьбу с COVID-19, в том числе на обеспечение лекарствами заболевших ковидом и на выплаты медикам в ковидных отделениях и в выездных бригадах скорой медпомощи, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Дополнительно около 250 млн рублей направлено по инициативе главы региона Игоря Артамонова на борьбу с COVID-19 в Липецкой области", - сообщила пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, около 100 млн руб. направят на лекарства для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение в амбулаторных и стационарных условиях, а также на закупку кислорода для ковидных госпиталей, тестов для выявления ковида, на аренду автотранспорта для перевозки медработников, пациентов и биоматериала. В том числе выделенные средства пойдут на ежемесячные выплаты медикам, вышедшим на работу из отпусков по уходу за ребенком и с пенсий: по 15 тыс. рублей - фельдшерам, по 10 тыс. рублей - медсестрам, по 30 тыс. рублей - врачам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, а также на дополнительные выплаты в феврале - апреле 2022 года работникам выездных бригад скорой медпомощи.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявлено 86 713 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 403 человека, 2 949 умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в ряд учреждений общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат. В регионе создано 1 400 коек для пациентов с ковидом, из них 43% свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.

В регионе введена обязательная вакцинация для представителей ряда профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек. В Липецкой области от ковида привито однократно более 706,5 тыс. человек, двукратно - свыше 690 тыс. человек, что составляет 94,5% от плана.