На юге Турции прошли самые мощные за полвека снегопады

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Самые мощные за последние 54 года снегопады парализовали транспортное сообщение в южной турецкой провинции Газиантеп, граничащей с Сирией. Как сообщает в среду газета Milliyet , толщина снежного покрова за сутки составила от 0,5 м до 1 м в различных областях провинции.

Обильные осадки начали выпадать в регионе со вторника. Снег заблокировал местные автодороги и междугородные трассы, которые используются для грузоперевозок. На дорогах скопились сотни единиц крупнотоннажного транспорта. Многие водители ждут в пути уже около суток.

Минобороны Турции направило в регион два военных вертолета для эвакуации заблокированного в горных областях населения. Управление по чрезвычайным ситуациям республики и местная администрация задействовали около 900 единиц спецтранспорта и техники для расчистки трасс и эвакуации людей. Порядка 3 тыс. человек пришлось вывезти из удаленных регионов, а также вытащить из-под завалов и из кюветов порядка 2 тыс. машин и грузовиков.

Власти заявляют, что полностью контролируют ситуацию и способны оперативно оказывать помощь населению при необходимости. Метеорологи отмечают, что такая погода в регионе еще сохранится. Метровый слой снега в Газиантепе последний раз был зарегистрирован в 1968 году. В 2016 году толщина снежного покрова была 33 см.

Снегопады серьезно нарушили транспортное сообщение в провинции Болу на трассе Анкара - Стамбул на северо-западе республики. Это один из наиболее загруженных логистических маршрутов в стране. Коммунальные службы продолжают расчистку завалов, чтобы дать возможность сотням грузовиков продолжить движение.