Smartavia из-за угрозы "омикрона" отправит на удаленку до половины персонала

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia из-за угрозы "омикрона" отправляет на удаленку до половины персонала. Перевод на удаленную работу коснется практически всех подразделений авиакомпании, незадействованных в операционной работе. Об этом сообщили в компании.

"Руководство авиакомпании Smartavia приняло решение отправить на удаленную работу до 50% персонала компании", - говорится в приказе, который подписал исполнительный директор авиакомпании.

Подразделения авиакомпании будут работать по гибридному скользящему графику, который позволит обеспечить присутствие в офисе не более 50% сотрудников при сохранении заработной платы. Летный состав и служба бортпроводников компании продолжат работать в обычном формате.

"Мы вынуждены пойти на такой шаг в целях предупреждения распространения штамма Омикрон коронавирусной инфекции и обеспечения мер по защите здоровья сотрудников компании. В то же время, перевод сотрудников на удаленный режим работы не отразится на текущей деятельности авиакомпании, так как за последние два года Smartavia выстроила систему управления рабочими процессами таким образом, что данный формат работы позволяет команде выполнять свои обязанности эффективно, без ущерба производственному процессу и безопасности полетов", - подчеркнул гендиректор Smartavia Сергей Савостин.

Повышенное внимание будет уделяться соблюдению правил использования средств индивидуальной защиты пассажиров, находящихся на борту воздушных судов Smartavia, а сами самолеты будут чаще подвергаться санитарной обработке.

Ранее, во время первых волн пандемии, авиакомпания заменила воздушные фильтры системы кондиционирования, через которые очищенный воздух подается в пассажирские салоны воздушных судов, на более современные. Также была запущена программа Smart Safe ("Будь защищенным!"), которая продолжает работать. Программа помогает пассажирам быть еще более уверенными в безопасности с точки зрения профилактики вирусной инфекции.

О ситуации с омикрон-штаммом

Ранее правительство РФ подготовило план новых мер борьбы с коронавирусом с учетом распространения "омикрона". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей, наращивать объемы тестирования, а также производство тест-систем. Работодателей премьер-министр призвал там, где это возможно и не мешает производственному процессу, перевести сотрудников на дистанционную работу. В первую очередь это коснется пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.