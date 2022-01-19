{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир

Ему было 92 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, почетный гражданин Петербурга Владимир (Котляров) умер на 93-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

"После продолжительной болезни 19 января на 93-м году жизни отошел ко Господу митрополит на покое Владимир (Котляров), правящий архиерей Санкт-Петербургской епархии в 1995-2014 годах, почетный настоятель собора Владимирской иконы Божией Матери, почетный гражданин Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Котляров родился в 1929 году в Казахстане, окончил Московскую духовную семинарию в 1952 году. Окончил Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1962 году был пострижен в монахи, назначен замначальника Русской духовной миссии в Иерусалиме, возведен в сан архимандрита. Стал представителем Московского патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве в сане епископа.

Управляющим Санкт-Петербургской епархией и постоянным членом Священного Синода был назначен 27 декабря 1995 года. В 2014 году почислен на покой, стал почетным настоятелем собора Владимирской иконы Божией Матери. Звание почетного гражданина города ему было присвоено в 2009 году.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
РАН и РИО поддержали присвоение Владимиру звания города трудовой доблести
В годы войны только на одном владимирском заводе "Автоприбор" выпустили 950 тыс. авиационных приборов и 15 млн единиц боеприпасов
Читать полностью