Блинкен признался, что его дети предпочитают детскую передачу его выступлениям

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Дети госсекретаря США Энтони Блинкена предпочитают смотреть по телевизору передачу "Улица Сезам", а не его официальные выступления. Об этом Блинкен в среду рассказал в подкасте Pod Save the World.

"Каждый раз, когда меня показывают по телевизору и моя жена Эван Райан говорит моим детям: "Смотрите, папа на ТВ", - почти каждый раз ответ звучит так: "Хочу [увидеть] Элмо, где "Улица Сезам"?" - рассказал ведущим подкаста глава американского внешнеполитического ведомства.

"Так что я и в подметки не гожусь любому из наших пушистых друзей из "Улицы Сезам", - добавил Блинкен.

"Улица Сезам" - детская образовательная передача, ее главными героями выступают мягкие игрушки. Шоу впервые было показано в США в 1969 году, локализованные версии передачи транслируются по всему миру.