На Тайване выпустили проездной в виде жезла Сейлор Мун

Компания EasyCard, занимающаяся одноименной системой бесконтактных смарт-карт, выпустила в Тайбее проездной для общественного транспорта в виде жезла главной героини аниме и манги "Сейлор Мун", сообщает портал Sora News.

Как в свою очередь сообщает портал Hypebae, жезл, чья длина составляет 18 см, является точной копией того, что представлен в аниме. Он украшен полумесяцем - символом самой Сейлор Мун - и кристаллом, который загорается при оплате. Кроме того, им можно оплатить покупки в магазинах, принимающих карты EasyCard.