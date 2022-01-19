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На Тайване выпустили проездной в виде жезла Сейлор Мун

Кристалл на жезле загорается при оплате проезда или покупки в магазине

Компания EasyCard, занимающаяся одноименной системой бесконтактных смарт-карт, выпустила в Тайбее проездной для общественного транспорта в виде жезла главной героини аниме и манги "Сейлор Мун", сообщает портал Sora News.

Как в свою очередь сообщает портал Hypebae, жезл, чья длина составляет 18 см, является точной копией того, что представлен в аниме. Он украшен полумесяцем - символом самой Сейлор Мун - и кристаллом, который загорается при оплате. Кроме того, им можно оплатить покупки в магазинах, принимающих карты EasyCard.

Цена жезла составляет около $65. В 2020 году EasyCard выпустила проездной в виде покебола - шара, при помощи которого ловили покемонов в одноименном аниме.

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