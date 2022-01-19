На Тайване выпустили проездной в виде жезла Сейлор Мун

Компания EasyCard, занимающаяся одноименной системой бесконтактных смарт-карт, выпустила в Тайбее проездной для общественного транспорта в виде жезла главной героини аниме и манги "Сейлор Мун", сообщает портал Sora News.
Как в свою очередь сообщает портал Hypebae, жезл, чья длина составляет 18 см, является точной копией того, что представлен в аниме. Он украшен полумесяцем - символом самой Сейлор Мун - и кристаллом, который загорается при оплате. Кроме того, им можно оплатить покупки в магазинах, принимающих карты EasyCard.
In today’s edition of “Reasons to Move to Taiwan,” soon you can use Sailor Moon’s wand as a subway card https://t.co/OlFgKP28ts— Juliette Rihl (@JulietteRihl) January 17, 2022
Цена жезла составляет около $65. В 2020 году EasyCard выпустила проездной в виде покебола - шара, при помощи которого ловили покемонов в одноименном аниме.