На карнавал в Сан-Паулу пустят только привитых от коронавируса участников и зрителей

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Участники карнавальных парадов школ самбы на самбодроме "Анемби" в Сан-Паулу, а также зрители выступлений танцевальных коллективов должны быть обязательно привиты от коронавируса. Соответствующие санитарные правила утвердила в среду префектура мегаполиса.

Как сообщает телеканал CNN Brasil, согласно требованиям властей проведение традиционных парадов на данный момент допустимо при условии, что заполняемость трибун не будет превышать 70% от их максимальной вместимости. Аналогичным образом школам самбы предписано сократить число участников выступлений, при этом данные о вакцинации артистов организаторы должны будут передать заранее.

Кроме того, обязательным атрибутом как для участников карнавальных шествий, так и для зрителей станет защитная маска. Из-за этого жюри в этом году не будет оценивать исполнение всеми участниками выступления песни, под которую будет проходить шествие. При этом за отсутствие защитной маски у артиста оценка за выступление может быть снижена, уточняет газета Folha de S.Paulo.

Ранее власти многих крупных городов Бразилии отказались от проведения традиционных уличных гуляний, приуроченных к празднованию карнавала, выпадающего в этом году на конец февраля - начало марта. Такое решение было принято на фоне очередного всплеска заболеваемости ковидом, предположительно связанного с распространением в стране штамма "омикрон". При этом традиционные парады школ самбы власти Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро пока решили не отменять, однако остается вероятность, что это решение также может быть пересмотрено в зависимости от санитарной обстановки. В этом случае выступления, изначально запланированные на 25 февраля - 5 марта, могут быть перенесены на более поздний срок.