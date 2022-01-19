Глава СК затребовал доклад о проверке по факту хищения скифского золота

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о доследственной проверке по факту хищения коллекции скифского золота, которая принадлежит четырем музеям Крыма. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе СК.

"В связи с вывозом более 2 тыс. артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил Главному следственному управлению СК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего.

Ранее Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК во взаимодействии с МИД России оказать содействие в проверке и досконально изучить ситуацию о коллекции скифского золота, которая незадолго до переворота на Украине в 2014 году была вывезена в Амстердам на выставку "Крым - золото и секреты Черного моря".

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.