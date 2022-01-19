В Австрии выявили рекордные 27,6 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Число новых зараженных коронавирусом за сутки в Австрии превысило в среду 27,6 тыс. Об этом сообщило МВД Австрии в сводке, подготовленной Минздравом.

Это рекордный показатель ежедневной заболеваемости с начала эпидемии COVID-19 в стране. Прежний рекорд был зафиксирован 12 января - 17 тыс. Увеличение числа новых случаев заражения связано с ростом объемов тестирования населения.

В Австрии 12 декабря 2021 года для полностью привитых и переболевших ковидом завершился четвертый общенациональный локдаун, ограничения продолжают действовать для непривитых. Въезд в страну разрешен только переболевшим и привитым зарегистрированными во Всемирной организации здравоохранения вакцинами, при скоплении людей на улице действует обязательный масочный режим.