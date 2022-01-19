В Словакии почтили память советских воинов-освободителей

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Возложение венков и живых цветов к мемориалам в честь советских воинов-освободителей, павших в боях с нацистами, состоялось в среду в Словакии. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в республике Виталий Житнюк.

"В Словакии сегодня почтили память красноармейцев, погибших во время Восточно-Карпатской и Западно-Карпатской операций, которые стали началом освобождения страны от нацистов, - отметил он. - Основные мероприятия состоялись на востоке Словакии - в городах Кошице, Прешов и Свидник". Восточно-Карпатская операция Красной армии проходила с 8 сентября по 28 октября 1944 года, Западно-Карпатская - с 12 января по 18 февраля 1945 года.

Житнюк напомнил, что 19 января 1945 года Красной армией был освобожден Кошице - второй крупнейший город Словакии после Братиславы. "Там на площади Освободителей к мемориалам павших во Второй мировой войне состоялось возложение венков и букетов живых цветов. В нем приняли участие председатель Кошицкого края Растислав Трнка, мэр Кошице Ярослав Полачек, представители общественности и российские дипломаты", - сказал представитель посольства.

В Кошице расположено мемориальное кладбище воинов-освободителей. На нем покоятся останки 3 109 красноармейцев.

Кроме Кошице церемонии возложения прошли в Прешове и Свиднике. В боях с нацистами на востоке Словакии погибли около 21 тыс. из 63 518 красноармейцев, отдавших жизни за свободу словацкого народа, отметил Житнюк.