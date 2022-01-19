Темпы вакцинации от ковида в Оренбуржье в начале года выросли в 4,5 раза

ТАСС, 19 января. Темпы вакцинации от коронавируса в Оренбургской области в январе выросли в 4,5 раза, до 7 тыс. человек в день, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия-24" губернатор Денис Паслер.

"Если сравнивать тенденцию с декабрем и с январем, то, конечно же, уровень существенно увеличился - в 4,5 раза. Сейчас это порядка 7 тыс. [человек в день]", - сказал Паслер.

По его словам, пункты вакцинации готовы к увеличению темпов в три-четыре раза. "Еще можно в три-четыре раза увеличить от сегодняшних темпов, и мы, честно говоря, еще не достигли тех темпов, которые были три-пять месяцев назад, когда мы в день вакцинировали почти 13 тыс. человек", - добавил глава региона.

Паслер отметил, что двумя компонентами вакцины в регионе привились 995 тыс. человек, в области развернуто около 1 тыс. коек, 30% из которых свободны.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Оренбуржье коллективный иммунитет достигает 62,2%. За время пандемии в регионе выявили 109,9 тыс. случаев заражения, 99,6 тыс. человек выздоровели, 3,5 тыс. умерли. В области введены масочный режим в общественном транспорте и обязательная вакцинация в ряде социально значимых сфер.