Искусственный интеллект внедрили в работу крупнейшего ковид-госпиталя Рязанской области

ТАСС, 19 января. Пилотный проект по использованию искусственного интеллекта, в том числе распознающего речь пациентов, внедрили в работу кол-центра Рязанской областной клинической больницы, которая является крупнейшим ковидным госпиталем в регионе. Это позволит сократить время ожидания ответа для заболевших COVID-19, сообщается на сайте правительства региона.

"Для сокращения времени ожидания и автоматизации работы в областной клинической больнице организовали пилотный проект по использованию системы распознавания речи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа способна вести голосовую коммуникацию, распознавать настроение, а также адаптирована к работе с пожилыми людьми. Также искусственный интеллект может осуществлять мониторинг состояния пациентов через мессенджер, система запущена во всех медицинских организациях Рязани и Рязанской области. "Кол-центр по бесплатному мобильному номеру 122 работает в Рязанской области с 25 ноября 2020 г. в Областной клинической больнице, которая является самым крупным ковид-госпиталем региона. Ежедневно на линии обслуживается от 500 до 800 звонков из разных районов Рязанской области", - добавили в сообщении, отметив, что внедрение системы позволит сократить время ожидания пациентов.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 63 287 случаев заболевания, в том числе 135 - за последние сутки. Вылечились 58 240 человек, умерли 2 743. Уровень коллективного иммунитета достиг 57,8%.