Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков поступит в Петербург в ближайшие 2 недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Поступление первой партии вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" в Петербург ожидается в ближайшие две недели. Об этом сообщили в среду в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Первая партия вакцины "Спутник М" поступит в Санкт-Петербург в ближайшие две недели. Прививку детям до 15 лет можно делать только с согласия родителей или законных представителей. После 15 лет подросток может принять решение сам и подписать письменное согласие", - говорится в сообщении.

Детские поликлиники города подготовлены к началу вакцинации подростков. В аппарате подчеркнули, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет является добровольной.

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

За последние сутки в городе выявили 4 382 случая заражения - это является новым максимумом за всю пандемию. В первых числах января прирост заболевших не превышал 1,5 тыс. в сутки. По последним данным, в Петербурге выявили 893 098 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 828 077 человек (1 499 за сутки), умерли 29 188 (62 за сутки).