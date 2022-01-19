Керри считает, что мир должен активнее бороться с потеплением климата

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Страны мира совершили огромный шаг вперед в борьбе с потеплением климата на планете на состоявшейся в конце прошлого года и посвященной этой проблеме конференции в Глазго. Но они должны приложить гораздо больше усилий на этом пути. Об этом заявил в среду спецпредставитель президента США по климату Джон Керри, выступая в ходе онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня".

"Страны, на долю которых приходится 65% мирового ВВП, договорились предпринять реальные шаги, которые, если будут осуществлены, позволят удержать повышение средней глобальной температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия", - подчеркнул он. Кроме того, напомнил Керри, 109 государств взяли на себя обязательство сократить к концу этого десятилетия выбросы метана на 30% в глобальном масштабе. Договорились также постепенно уходить от использования угля на пути к зеленой экономике.

Спецпредставитель президента США особо отметил, что "частный сектор согласился на беспрецедентные усилия, чтобы содействовать этому процессу". "Никакое правительство в мире не имеет столько денег, чтобы осуществить переход [к новой экономике]. Поэтому участие частного капитала необходимо", - сказал Керри.

К сожалению, страны мира недостаточно быстро продвигаются по намеченному пути, посетовал он. "Мир должен увеличить темп", - заявил Керри.