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Пандемия COVID-19

Председательствующий в ОБСЕ глава МИД Польши заразился коронавирусом

Збигнев Рау отменил визиты в Испанию и на Мальту

ВАРШАВА, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел председательствующей в текущем году в ОБСЕ Польши Збигнев Рау заразился коронавирусом и был вынужден отправиться в изоляцию. Об этом сообщил в среду в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

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"Из-за положительного результата теста на коронавирус министр иностранных дел Збигнев Рау отменил свои визиты в Испанию и на Мальту. В ближайшее время министр Рау будет исполнять свои обязанности в соответствии с предусмотренными для такой ситуации процедурами", - информировал Ясина.

Как указали в МИД, ранее глава ведомства трижды прививался от коронавируса. "Он чувствует себя хорошо и в соответствии с действующими нормами находится в изоляции", - сообщило министерство.

В Польше началась пятая волна эпидемии коронавируса. В среду стало известно о 30 тыс. новых случаях заражения за минувшие сутки. Таких высоких показателей в республике не было с апреля прошлого года.

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ИспанияПольшаМальтаПандемия COVID-19
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