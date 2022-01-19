В Кишиневе ужесточили ограничения из-за вспышки ковида

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Власти Кишинева ограничили присутствие людей в общественных местах из-за стремительного роста новой волны ковида. Об этом информирует в среду мэрия города по итогам заседания Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева.

С 19 января прекратили работу ночные клубы, зоны отдыха и парки развлечений. Театры, кинотеатры и концертные залы будут принимать посетителей на основании сертификата о вакцинации. Это правило будет действовать также для ресторанов, при этом последние смогут работать с 50-процентной загрузкой. Частным и государственным предприятиям города рекомендовано перевести часть персонала на удаленный режим работы, а полиции - усилить надзор за исполнением решений комиссии.

Кроме того, власти города призвали Минздрав развернуть дополнительные места в больницах для детей, среди которых регистрируют все больше заражений.

В среду Минздрав Молдавии зарегистрировал новый антирекорд по числу инфицированных коронавирусом за сутки - 3 255 человек. Накануне ведомство информировало о 2 681 случае заражения, что побило антирекорд марта прошлого года. В ведомстве объясняют вспышку последствиями зимних праздников и проникновением штамма "омикрон" в страну.

Специалисты считают, что новая волна будет в два раза сильнее трех предыдущих и способна достичь 4 тыс. случаев инфицирования в сутки. В Минздраве заверили, что больницы страны снабжены всем необходимым и готовы принять свыше 2 тыс. ковидных пациентов. Как информирует пресс-служба министерства, на сегодняшний день ковид подтвержден более чем у 10 тыс. жителей страны, 1 720 из них лечатся в больницах.

Процесс вакцинации от коронавируса в Молдавии стартовал в марте прошлого года. Привито около 29% жителей республики.