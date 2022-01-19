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Пандемия COVID-19

В Алжире приостанавливают работу школ на 10 дней

Власти страны объяснили это решение увеличением числа случаев заражения коронавирусом в учебных заведениях

РАБАТ, 19 января. /ТАСС/. Власти Алжира приняли в среду решение приостановить работу школьных учреждений на 10 дней в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в коммюнике канцелярии главы государства.

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Президент республики Абдельмаджид Теббун провел внеочередное совещание, посвященное оценке эпидемиологической ситуации в стране, при участии членов Комитета по наблюдению за развитием пандемии коронавируса, премьер-министра, членов правительства и руководителей органов безопасности.

По его итогам было решено "приостановить с 20 января работу школьных учреждений на 10 дней в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом в учебных заведениях". При этом решение о приостановке работы вузов "принимается руководителями учреждений и университетских центров с учетом расписания экзаменов и возможности их переноса в интересах обучающихся".

Власти вновь подчеркнули, что "единственным способом достижения коллективного иммунитета остается вакцинация". Согласно официальной статистике, 94% пациентов, умерших от последствий ковида, не были вакцинированы.

Власти также заявили о "необходимости строго соблюдать все профилактические меры в местах торговли и общественных учреждениях".

Теги
АлжирТеббун, АбдельмаджидПандемия COVID-19
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