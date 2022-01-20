Регулятор Австралии одобрил применение препаратов Paxlovid и Lagevrio для лечения COVID-19

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) одобрило использование препаратов Paxlovid производства компании Pfizer и Lagevrio компании Merck Sharp & Dohme для лечения COVID-19. Об этом в четверг сообщается на сайте регулятора.

В решении управления указано, что оба препарата "являются первыми пероральными средствами, одобренными для лечения COVID-19 у взрослых пациентов, <…> подверженных высокому риску того, что болезнь перейдет в тяжелую форму или приведет к смерти". "Ни один из [одобренных препаратов] не предназначен для использования в качестве замены вакцинации против COVID-19", - подчеркнули в регуляторе.

Также в TGA отметили, что прием обоих препаратов следует начинать как можно скорее после подтверждения диагноза COVID-19 и продолжать его в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Ранее сообщалось, что австралийские власти заключили соглашения на поставку 500 тыс. курсов Paxlovid и 300 тыс. курсов Lagevrio. Как ожидается, поставки препаратов в страну начнутся в первом квартале 2022 года.

Lagevrio (торговое название молнупиравира) - экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2.

Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов, которые необходимо принимать вместе. Согласно данным, полученным после второй фазы испытаний, этот препарат снижает риск госпитализации или смерти после заражения коронавирусом на 89%.